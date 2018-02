Commercieel restaurant op Zwitsal-terrein in Apeldoorn

Het Zwitsalterrein in Apeldoorn krijgt een commercieel restaurant. Dat is in elk geval de inzet van burgemeester en wethouders. Zij zien die horeca zo graag komen, dat ze 450.000 euro uittrekken om het betreffende gebouw gereed te maken voor de exploitant.

Geheim

Welke partij dat is, is nog geheim. De gemeente Apeldoorn is volgens een woordvoerder nog in onderhandeling. Wel heeft die onderneming bedongen dat de gemeente een deel van de investeringen voor haar rekening neemt, zo blijkt uit gemeentelijke stukken. Dat is nog wel onder het voorbehoud dat de gemeenteraad instemt met die constructie.