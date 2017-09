Commerciële luchtvaart: Kamer misleid met onderzoek Lelystad-routes

Volgens de NACA is de Tweede Kamer bovendien misleid. ,,Met alle onderzoeken door de jaren heen", zegt NACA-voorzitter Tom van der Meulen. ,,Er wordt gedaan alsof het allemaal in goed overleg is gegaan en dat de genomen besluiten in goede aarde zijn gevallen. Maar dat kunnen ze niet zeggen, want wij en veel andere partijen zijn nergens bij betrokken. Bovendien krijgen mensen nu pas in de gaten wat de gevolgen zijn, maar nu kan er niets meer."

Gevolgen

De keuzes van Dijksma hebben volgens de NACA grote gevolgen voor de zakelijke luchtvaart in Nederland, in het bijzonder die op Lelystad en Teuge. Dijksma stelt in haar Kamerbrief dat commerciële luchtvaartbedrijven van Lelystad naar Teuge kunnen worden verplaatst, maar de NACA twijfelt aan de haalbaarheid daarvan. ,,Als in een straat al twee bakkers zitten, kun je niet zeggen: we zetten er nog twee bij. Daar komt bij dat Teuge door de vliegroutes enorm in de problemen komt." De vraag is dus of de ondernemers wel willen verhuizen - je kunt ze niet dwingen - en of dat praktisch ook kan.