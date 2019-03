Communicatie rond nieuw Apeldoorns afvalsysteem is foutenfestival

De afgelopen maanden kwam al aan het licht dat men in Osseveld-Woudhuis en Oosterhuizen onjuiste of helemaal geen informatie ontving over de wijze waarop het restafval voortaan wordt ingezameld. Nu blijkt dat ook in de brieven die de gemeente en Circulus-Berkel in Ugchelen, Beekbergen, Klarenbeek, Hoenderloo, Loenen en Lieren hebben verspreid een fout is geslopen. Ten onrechte werd aangegeven dat een grijze container eenmalig 25 euro kost.