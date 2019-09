Computerstoring bij Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen: deel operaties afgeblazen

Volkszan­ger Frank van Etten uit Apeldoorn baalt enorm van Songfesti­val op ‘zijn’ concertda­tum

15:38 ,,Het is een klap in mijn gezicht.’’ Volkszanger Frank van Etten (37) uit Apeldoorn is niet blij dat zijn 20-jarig jubileumconcert in Sportpaleis Ahoy moet wijken voor het Eurovisie Songfestival. ,,Ik ben zelf ook een groot liefhebber van het songfestival. Maar dat het dan uitgerekend op mijn concertdatum wordt gehouden, dat is balen.’’