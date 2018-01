De verkoop begon dinsdagochtend, en niet veel later was er dus al geen kaartje meer te krijgen. ,,Dat hebben we nog nooit meegemaakt'', zegt Inge Weterings namens het cultuurhuis. ,,Wel vaker dat iets binnen een dag uitverkocht raakte, maar dit ging nog een stukje vlotter.''

Thuisbasis

In heel het land loopt de tour van Waylon goed. ,,Maar misschien in Apeldoorn nog wel net iets meer omdat hij oorsrponkelijk een Apeldoorner is en mensen hem hier graag willen zien.'' Wie nu achter het net viste, maar hoopt op 21 september toch de popzaal van Gigant in te komen, heeft pech. Er is geen wachtlijst. Weterings: ,,Wie nog kans wil maken raden we aan ticketswap in de gaten te houden. Dat is een veilige manier om eventueel alsnog een kaartje te bemachtigen.''