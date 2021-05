Conflict bij KFC in Apeldoorn loopt uit de hand: bizarre achtervolging bij 170 km/u en politieauto's geramd

Apeldoor­ner heelt wonden met docu over keiharde voetbalop­lei­din­gen: ‘Kinderen zijn geen producten’

15 mei Apeldoorner Niels Tesselaar (26) droomde als jeugdspeler van Vitesse vijf jaar lang van een carrière in volle stadions. Toen hij toch niet goed genoeg bleek, belandde hij in een zware identiteitscrisis. Met de documentaire Voetbaldroom wil hij de discussie over de keiharde wereld van de jeugdopleidingen op gang te brengen. ,,Wat mij overkwam is niet uniek.’’