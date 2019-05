Conflict horeca bij Artizana in Apeldoorn hoort bij de rechter

Voorzitter Wolbring van de onafhankelijke bezwarencommissie liet er aan het begin van de hoorzitting deze week over het horecageschil tussen de bovenburen en ondernemer Marco Jutte, geen gras over groeien. ,,Met jullie bezwaren tegen het horecadeel van Artizana kunnen wij als onafhankelijke commissie niet veel. Het is heel helder, het bestemmingsplan laat horeca toe en om een vergunning voor de verkoop van alcoholvrije dranken te krijgen moet de ondernemer achttien jaar of ouder zijn en van onbesproken gedrag zijn. Tijdens de vergunningaanvraag voor horeca door Jutte heeft u ook geen bezwaar ingediend. De horecavergunning is dus onherroepelijk.’’