Conflict na WhatsAppfraude komt man (20) duur te staan: twaalf jaar cel voor moordpoging in Apeldoorn

Een financieel geschil naar aanleiding van WhatsAppfraude is Levi de J. duur komen te staan. Het conflict ontaardde in een schietpartij waarbij hij twee mannen zwaar verwondde. De nog maar net 20-jarige Apeldoorner kreeg daar vandaag twaalf jaar gevangenisstraf voor opgelegd.

Al zullen mensen voor wie glazen altijd halfvol zitten, zeggen dat de strafduur meevalt. De officier van justitie eiste veertien dagen terug immers vijftien jaar. Hij noemde de schietpartij die zaterdag 1 februari plaatsvond op de parkeerplaats van sporthal Mheenpark in Apeldoorn een koelbloedige poging tot liquidatie.

Het was volgens hem een wonder dat de twee slachtoffers ‘slechts’ zwaargewond raakten. Omdat in de sporthal een handbalwedstrijd plaatsvond, hadden bovendien ook willekeurige mensen geraakt kunnen worden in de door De J. veroorzaakte kogelregen. In totaal werden er aan de Zilverschoon veertien hulzen aangetroffen.

Dertig kogels

De J. voelde zich bedreigd door de twee mannen, een destijds 18-jarige Deventenaar en een man zonder vaste woon- of verblijfplaats (28), die hij onder vuur nam. Zij dachten dat de jonge Apeldoorner een met WhatsAppfraude ‘verdiend’ bedrag van ruim 2100 euro achterover had gedrukt. ,,Als ik niet zou betalen, hadden ze dertig kogels van 9 millimeter voor me klaarliggen.”

Desondanks besloot De J. naar de afspraak te gaan. ,,Ik was bang dat ze anders mijn familie wat aan zouden doen en uit zelfbescherming heb ik een wapen meegenomen.” Met alle gevolgen van dien.

Volgens de officier van justitie was er sprake van een poging tot moord. ,,Het was een bloedige afrekening. En nergens blijkt uit dat de verdachte is bedreigd. Zijn handelen was gericht op het doden van een persoon, waarbij liefst veertien keer is geschoten. Dat heeft hij niet in een opwelling gedaan.”

Tien mille

De rechtbank denkt daar in het geval van het ene slachtoffer ook zo over. Volgens de rechtbank is er geen bewijs dat De J. wist dat het tweede slachtoffer ook mee naar de afspraak zou komen. Daardoor is er geen sprake van poging tot moord, maar van poging tot doodslag. Mede daardoor en vanwege zijn jongvolwassenheid is er een vonnis van twaalf jaar gevangenisstraf uitgerold. Verder moet De J. één van de slachtoffers 10 mille betalen voor de psychische schade die is ontstaan.

