Conny en Robert filmen wolf in bebouwde kom Apeldoorn, villabewoners liggen er niet wakker van

met video Het stofje dat Nederland al drie jaar in zijn greep houdt (ook wetenschap­pers worstelen nog)

Stikstof. Het beheerst al meer dan drie jaar de politieke agenda. Toen in 2019 de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig verklaarde, kwam het land in een impasse. Sindsdien moet iedere activiteit, of het nu in de bouw, in de agrarische sector, of in het transport is, inzichtelijk maken wat de effecten op de stand van de natuur zijn.

11 september