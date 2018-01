Conservatoren Het Loo brengen boek uit bij heropening paleis in 2021

video Hon­den­uit­laat­plaats in Apeldoorn is veranderd in een modderpoel

12:10 Het is vrijwel onmogelijk om gebruik te maken van de hondenuitlaatplaats bij de Schrijnwerkershorst. Door het hoge grondwater en de regenval is het wandelpad op veel plaatsen veranderd in een modderpoel. Loes van Dorland kwam een paar weken geleden zelfs vast te zitten met haar scootmobiel. De gemeente onderzoekt welke maatregelen er genomen kunnen worden.