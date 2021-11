Containerwoningen, huurkoop - Apeldoorn moet meer uit de kast halen tegen wooncrisis

Het aanbod op zowel de koopmarkt als in de sociale-huursector is in Apeldoorn (zeer) krap. Mede daardoor zijn er in buurten kamerpanden: woningen die zijn opgedeeld in meerdere kleine wooneenheden. Voor een aantal mensen is dat een uitkomst, maar het komt ook voor dat de huur niet in verhouding staat tot de belabberde woonruimte. En sommige panden leveren overlast op voor de buurt. De gemeente is daarom bezig met aanvullende regels. Daarin is onder meer opgenomen dat iemand in zo'n kamerpand tenminste 25 vierkante meter gebruiksoppervlak moet hebben.