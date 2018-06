Contant geld definitief uit bus op Veluwe

Moederbedrijf Keolis wil met de maatregel de veiligheid in de bus vergroten. Daartoe werd besloten na een reeks overvallen in bussen. Ook onder meer in Apeldoorn is herhaaldelijk een buschauffeur overvallen.

Volgens Keolis zijn digitale betaalvormen bovendien sneller en dus 'efficiënter'.

Keolis schrapte het contact geld eerder al elders in Nederland. Nu zijn ook de oostelijke werkgebieden aan de beurt. Die overstap gebeurt samen met andere vervoersbedrijven in dit deel van het land, zoals Arriva en Connexxion.