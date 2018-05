Coöperaties in Apeldoorn en Hardenberg houden thuiszorg betaalbaar

'Minister moet druk zetten op gemeenten voor doorstart Vérian'

24 mei Het ministerie van VWS moet een vuist ballen voor een doorstart van het failliete Vérian Care & Clean. Die noodkreet brengt FNV-bestuurder Wim van der Hoorn vanmiddag over in Den Haag, na crisisoverleg te hebben gevoerd in Apeldoorn.