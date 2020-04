Coördinatie armoede-hulp in Apeldoorn moet beter; gezinnen weten vaak niet bij wie ze moeten aankloppen

Apeldoorners die weinig te besteden hebben, krijgen duidelijker begeleiding en advies over allerlei vormen van hulp. Zo kunnen ze makkelijker zien waarvoor ze in aanmerking komen. De hulp zelf wordt beter gecoördineerd. Dat is in elk geval het doel van een besluit dat de lokale politiek heeft genomen.