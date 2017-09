Coörporatie Laatste Wil komt met middel voor zelfdoding

Hij heeft nauwelijks tijd om af te koelen, zegt voorzitter Jos van Wijk uit Apeldoorn van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), na de uitzending gisteravond in Nieuwsuur. Zoveel reacties. Daar maakte zijn organisatie bekend dat na een zoektocht van 4,5 jaar voor haar leden een veilig en humaan middel te hebben gevonden dat legaal is te krijgen en in een kleine hoeveelheid tot een waardige dood leidt.

Hiermee realiseert de Coöperatie een doorbraak in het bereiken van haar doel: de vrije verkrijgbaarheid van een veilig en humaan middel voor volwassenen. Laatste Wil is er voorstander van de mensen zelf de regie hebben over eigen sterven, zonder beoordeling van medici.

Juridisch discutabel gebied

Het is aan de leden zelf om het bewuste middel te bestellen. De coöperatie wil haar leden alleen wijzen op de weg naar het middel. Tegenover Nieuwsuur verklaarde advocaat Wim Anker desgevraagd dat de coöperatie zich in een juridisch discutabel gebied begeeft. ,,Iedere gedraging van een burger waardoor de zelfdoding mogelijk wordt gemaakt, dan wel gemakkelijker, is strafbaar’’, zo legt hij het standpunt van de Hoge Raad uit.

Geen medicijn

De Coöperatie denkt echter dat het verbieden van het middel weinig zinvol is omdat het product geen medicijn is, maar een conserveermiddel dat al verkrijgbaar is. Laatste Wil voegt eraan toe dat leden pas na een half jaar lidmaatschap informeert over de mogelijkheden tot zelfdoding.

Misbruik?