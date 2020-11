Coosje Meerveld houdt een spiegel voor over de grote levensvragen

video Felgroene e-scoo­ters van Go Sharing nemen bezit van Deventer: ‘Aan deze opvallende scooters wen je snel genoeg’

26 november Tientallen groene e-scooters zijn vandaag verspreid over Deventer. De deelscooters van Go Sharing zijn te gebruiken voor iedereen met een rijbewijs en de app op de telefoon. De scooters die vorige week in Apeldoorn in gebruik zijn genomen, zijn al ontdekt door minderjarigen die er illegaal mee op pad gaan.