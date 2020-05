Corana brengt hartsvriendinnen uit Apeldoorn na tweeënhalf jaar weer bij elkaar

Zaïda: ,,Na Thailand, Laos, Nieuw Zeeland, Australië en Nepal zat ik in Vietnam. Het was de bedoeling om vanaf daar in drie maanden met de trein via Rusland terug naar Nederland te gaan. Dat was het plan, tot de berichten over corona steeds verontrustender werden. Ik hoorde van het hamsteren van toiletpapier in Nederland. Twee dagen later had ik een vliegticket. Dat was net op tijd, relatief goedkoop en volgens schema.’’