Corona bij asielzoekers in Apeldoorn; extra pand ingericht voor opvang patiënten en quarantaine

Toon houdt in dorpshuis Ugchelen de moed er in ondanks corona: ‘Het beste er van maken’

6:00 Vorige week was de kentering al. Kwamen zowel het mannenkoor als het vrouwenkoor vertellen dat ze voorlopig niet komen repeteren. En kwamen op familiefeestjes slechts de helft van de gasten opdagen. ,,Het is allemaal goed te begrijpen, gezondheid staat voorop’’, zegt Toon Hartgers van dorpshuis Ugchelens Belang. ,,We blijven positief, maar we missen wel een flink stuk omzet.’’