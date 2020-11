Corona geeft toerisme in Oost-Nederland flinke tik ondanks opleving in zomer

Heerde opnieuw koploper: bijna 13 procent van jongeren doet beroep op jeugdzorg

5 november In Heerde is het aantal jongeren dat een beroep doet op jeugdhulp weliswaar licht gedaald maar de gemeente is met bijna 13 procent nog altijd koploper in de regio. Dit blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers. De Veluwse gemeente worstelt al jaren met drugsverslaafde jongeren.