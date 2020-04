Corona geeft ziekenhuis in Apeldoorn en Zutphen zetje voor meer zorg ‘buiten de deur’

Gelre ziekenhuizen voert een aantal behandelingen sinds kort uit buiten de eigen klinieken in Zutphen en Apeldoorn. De ziekenhuisorganisatie bekijkt samen met thuiszorginstellingen of dat met meer soorten behandelingen mogelijk is.

Er is nu begonnen met het ‘buitenshuis’ toedienen van onderhuidse injecties bij minder vitale patiënten met een bloedziekte, zoals mensen met acute leukemie, en bij patiënten met borstkanker. In Apeldoorn wordt een aantal mensen uit deze groepen sinds kort behandeld in gezondheidscentrum Beekpark. Voor de regio Zutphen is deze zorg deels ondergebracht in huisartsenpraktijk De Meidoorn in Brummen.

Beleven

Gelre merkt dat sommige patiënten het prettig vinden als zij het ziekenhuis in deze omstandigheden even kunnen mijden. ,,Een ziekenhuis is toch een verzamelpunt van veel zieke mensen’’, schetst Cora Vegter, afdelingshoofd oncologie. ,,Het is veilig om naar het ziekenhuis te komen - alle maatregelen zijn erop gericht om overdracht van het coronavirus te voorkomen - maar patiënten beleven dat anders in deze periode. Als je weerstand lager is omdat je bijvoorbeeld behandeld wordt tegen kanker, dan is het fijn als je niet in het ziekenhuis naar binnen hoeft.’’ Voor de Gelre-organisatie is het tegelijk ook prettig dat er wat minder mensen in het ziekenhuis komen.

Een oncologie-verpleegkundige van Gelre voert de behandelingen uit in de genoemde ‘dependances’. Voor de patiënten is dat fijn, weet Vegter: zij zien op de nieuwe plek toch een bekend gezicht.

Stroomversnelling

Gelre had al het doel om dit soort zorg buiten het ziekenhuis te gaan bieden. In beleid dat in 2018 is ingesteld staat het doel om ‘zorg naar de patiënt thuis te brengen’. Daarvoor zijn al meerdere projecten gestart. Zo hebben eerder al mensen thuis een bepaald type chemokuur ondergaan, of een dialysebehandeling.