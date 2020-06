Corona maakt duidelijk: er moet nu echt iets gebeuren met Zwitsal-terrein in Apeldoorn

UPDATE De Wild redt met zijn dierenambu­lan­ce troep aaibare jonge wilde zwijnen van de dood

11:06 Een groep wilde maar uiterst aaibare zwijntjes heeft de gemoederen in Kootwijk zondagavond bezig gehouden. Het was uiteindelijk de dierenambulance die de beesten een tijdelijk onderdak bood in de noodopvang in Voorthuizen.