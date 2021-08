Corona onder controle in Eerbeeks verzorgingstehuis Beekwal: bezoek is weer toegestaan

VIDEO Beetje griezelig: golfen in het donker op Bussloo

23 augustus Opvallende nieuw activiteit bij multi-activiteitencentrum Pitch & Putt op Bussloo: glowgolf. Voor wie niet weet wat dat is: overdekt golfen, ín het donker, beetje griezelig. In Bussloo is de baan van tien holes rond een thema ingericht: Het Wilde Westen. ,,Achteraf is corona de beste periode geweest om deze uitbreidingsplannen door te zetten", zegt eigenaar Bas van Roosmalen.