Corona teistert voetbalclub Columbia, trainingen en zondagwedstrijd afgelast

Apeldoorn­se ouderen dreigen warme hap kwijt te raken door spaak gelopen overname cateraar

18 oktober Apeldoornse ouderen die dagelijks een maaltijd laten bezorgen, moeten vrezen dat ze vanaf volgende week zonder warme hap zitten. De overname van hun cateraar is spaak gelopen en zelfs uitgemond in faillissement. De curator heeft toestemming de keuken deze week nog open te houden, maar de kans is reëel dat het volgende week voorbij is.