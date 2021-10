Corona zet kwetsbaar Veluws carnaval onder druk: nog een keer ‘nee’ kan de doodsteek zijn

Cas kan fluiten naar groot terras, burgemees­ter trekt vergunning voor café in Beekbergen weer in

20 oktober Het zou voor een welkome aanvulling op z’n inkomsten moeten zorgen, het forse terras aan de achterkant van eetcafé Bij Cas in Beekbergen. Sinds april dit jaar had Caspar Woutersen de vergunning op zak. Nadat eerst personele problemen roet in het eten gooiden, raakt hij de permissie nu zelfs helemaal kwijt. Door omwonenden ingediende bezwaren zijn terecht, vindt de gemeente Apeldoorn.