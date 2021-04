Corona zet ook streep door eerste duel om landstitel in Apeldoorn tussen volleyballers Dynamo en Lycurgus

Brandje in schuur bij Klarenbeek zorgt voor veel rook langs A1

4 april Een felle brand in een schuur aan de Brinkenweg in het buitengebied van Klarenbeek heeft zondagmiddag korte tijd voor veel rookontwikkeling gezorgd. De rook trok over de naastgelegen rijksweg A1. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle.