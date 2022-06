'Coronahuisdieren' in de regio worden massaal gedumpt; ‘Ook ondanks extra voorlichting hebben mensen nog steeds een bord voor hun kop’

Waar al voor werd gevreesd is nu waarheid geworden. Veel in coronatijd aangeschafte huisdieren worden gedumpt. Dat merken ze momenteel enorm bij de website verhuisdieren.nl . Deze site probeert voor de gedumpte huisdieren zo snel mogelijk een nieuw thuis te vinden.

Femke Pasquino-de Harde, oprichter van Verhuisdieren, ziet bij de echte ‘coronahuisdieren’ dat er redenen worden opgegeven als ‘Ik moet weer naar school en veel werken; Yazz zit nu bijna hele dagen alleen en dat vind ik zielig’ of ‘We hebben ons toch een beetje vergist in het opvoeden van een pup en kunnen hem niet bieden wat hij nodig heeft’.

Droevig, vindt Femke het. ,,Mensen zijn eigenlijk heel voorspelbaar. We hebben in coronatijd extra voorlichting gegeven om mensen voor te bereiden op het aanschaffen van een huisdier en toch zie je dit nu gebeuren. Ze hebben echt een bord voor hun kop wat dat betreft. We zien heel veel huisdieren onder de 2 jaar die nu bij ons op de site staan, dus dat waren puppy's en kittens toen we vol in coronatijd zaten.’’

Online cursus bij adoptie

Ze is in die tijd zelfs ook nog de ‘Huisdierenschool’ gestart. ,,Met online cursussen van een expert om mensen te begeleiden in het traject’’, legt Femke uit. ,,Ook nu krijgen mensen dit erbij die via ons een huisdier adopteren.’’

Dat adopteren is al een proces op zich, meldt ze. ,,We zijn een zogeheten ‘matching platform’. Sowieso moeten mensen eerst een account aanmaken en wat jij te bieden hebt moet uiteindelijk 100% matchen met wat het huisdier wil. Je krijgt dan in je mail dat er een match is en dan nog gaan we een heel begeleidingsproces in zodat het huisdier niet over 2 jaar weer op onze site staat.’’

Makkelijke Marisa

Op de site staat momenteel bijvoorbeeld de 10 maanden oude poes Marisa uit Nijkerk. Volgens de omschrijving van haar huidige baasje een hele makkelijke poes. ,,Ze is in één dag gewend en gaat lekker haar gangetje. Ze kan goed alleen zijn en maakt niets stuk.’’ De eigenaar geeft op dat ze de poes wegdoen, omdat ze ‘heel zielig in een gedeelte van het huis zit wat wij niet gebruiken, omdat ik eigenlijk gastgezin ben voor honden’. ,,De hond die ik in huis heb kan niet bij katten, dus daarom zit ze alleen. Ze doet dat heel lief zonder zeuren, maar het is natuurlijk niet leuk.’’

Volledig scherm Poes Marisa uit Nijkerk zoekt een nieuw baasje. Ze is volgens de omschrijving op de site snel gewend aan een nieuwe omgeving en maakt niets stuk. © Verhuisdieren.nl

Niet alleen katten mogen weg, ook hond Leo (1) uit Zeewolde mag gaan verhuizen. ,,Leo is een lieve, overenthousiaste hond’’, staat op de site te lezen. ,,Hij is leergierig, gewend aan een bench, is zindelijk en heeft iemand nodig die veel tijd aan hem kan besteden. Wij zijn teveel weg met het gezin.’’ Leo kan niet goed met kinderen en kan niet traplopen. Hij kan in de auto en is heeft eigenlijk een baasje nodig met een grote tuin of erf.

Volledig scherm Hond Leo zoekt iemand die veel tijd aan hem kan besteden. © Verhuisdieren.nl

Verder zijn er ook konijnen die een nieuw baasje mogen krijgen via het matching platform. Zoals konijn Flappie uit Apeldoorn, 2 jaar oud. Deze tamme Vlaamse Reus van meer dan 3 kilo is heel lief en rustig. ,,Hij houdt ervan om geaaid te worden en om lekker lui te liggen. Maar hij kan ook zijn actieve momentjes hebben om rond te rennen.’’ Zijn huidige baasjes geven aan ‘helaas niet genoeg tijd te hebben voor dit lieve konijn’.

Volledig scherm Ook konijn Flappie is op zoek naar een nieuw thuis. Flappie houdt ervan om geaaid te worden. © Verhuisdieren.nl

Verandering vraag en aanbod

Vóór coronatijd stonden er zo'n 1400 dieren op verhuisdieren. Daarna werd het rustiger, terwijl we vol in de lockdowns zaten, stonden er maar gemiddeld 450 dieren op de website. Dat aantal is inmiddels weer flink opgelopen; naar 2200 dieren.

Dat het aantal dieren op de website verhuisdieren.nl in de coronaperiode zo laag lag, was tweeledig, legt Femke uit. ,,Aan de ene kant stagneerde het aanbod omdat mensen hun dieren niet meer herplaatsten en het transport voor zwerfhonden uit het buitenland stil kwam te liggen. Ondertussen was de vraag naar katten en honden enorm, waardoor er op één plaatsprofiel soms wel 40-50 reacties binnenkwamen.’’

Succesmatches

Ze legt uit: ,,Nu is het aanbod helaas verdrietig hoog en de vraag is met minstens 30% gedaald. De kans dat een herplaatser nu een fijn nieuw thuis vindt, is aanzienlijk verkleind.’’ Dat blijkt ook wel uit het aantal succesmatches. Zo werden er vóór de coronatijd zo'n 500 tot 700 succesvolle matches gemaakt, tijdens de coronatijd waren dat er tussen de 1000 en 1300 en inmiddels is dat aantal gezakt naar 300 tot 500 matches per maand.

Femke ziet dat nu het ‘normale’ leven weer een tijdje op gang is en de zomervakantie voor de deur staat, dat mensen met de handen in het haar zitten. ,,Ondertussen zitten alle pensions helemaal vol, dus mensen weten niet waar ze hun hond of kat moeten laten tijdens de vakantie. Helaas beslist een groot aantal mensen dan dat ze het dier maar herplaatsen.’’

De zomer

Femke voorziet problemen voor de zomer. ,,Ik houd wel mijn hart vast voor wat er van al die dieren terecht gaat komen. Als Verhuisdieren blijven we ons 100% inzetten om voor elk dier de juiste match te vinden. Het zal voor sommige dieren wat langer duren, maar uiteindelijk wacht er op elk dier een liefdevol thuis.’’