Coronaproof minigala in Apeldoorn is toch lastiger dan gedacht

Apeldoorn maakt korte metten met jeukrups die bij speeltuin Kinder­vreugd opduikt

5 juni In de boom, precies bij de ingang. Daar zit de eikenprocessierups. Niet één, maar een heel nest. Vervelend, met zoveel jonge bezoekers die naar speeltuin Kindervreugd in de wijk Orden willen. Maar, zegt secretaris Jolanda Boukari, geen zorgen. ,,Bij dit soort overlast is de gemeente er altijd snel bij om het op te lossen.’’