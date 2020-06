‘Coronaproof toilet’ moet dicht blijven op de camping, maar in het uitgaansgebied van Apeldoorn mag er wel op worden gepoept...

Video Binnenkant van geparkeer­de auto in Apeldoorn verwoest door brand

10:09 Een auto is vannacht aan de Weimarstraat in Apeldoorn aan de binnenkant volledig uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan, wordt nog onderzocht. De politie zoekt uit of er sprake is van brandstichting. Het is de zoveelste autobrand in Apeldoorn dit jaar.