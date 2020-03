’Coronaspoedpost’ bij Gelre Apeldoorn opent woensdag: huisarts verwacht zo'n honderd patiënten

Honderd patiënten

Volgens Siegelaar zijn in de tent maximaal twaalf spreekkamers beschikbaar waar huisartsen patiënten kunnen controleren. Dat aantal wordt niet meteen in gebruik genomen. Siegelaar: ,,We beginnen met vier kamers. Dat is momenteel afdoende. Het aantal mensen dat zich dagelijks bij de huisartsen in de regio meldt met klachten gerelateerd aan het coronavisus, bedraagt al enige dagen zo’n honderd. Daarvoor kunnen we het met vier huisartsen af. Mochten zich meer patiënten melden, dan schalen we op. We kunnen het momenteel als huisartsen nog goed aan”. Siegelaar verwacht dat ongeveer 95 procent van de mensen die in de post worden onderzocht, met of zonder medicatie weer naar huis kan. Voor de overige 5 procent zal ziekenhuisopname nodig zijn.