Coronavirus kent geen genade meer met Apeldoorn: dodental loopt hard op

Video Vrouw (28) midden in de nacht belaagd op fietspad Apeldoorn, 30-jarige man opgepakt

12 januari Een 30-jarige man uit Apeldoorn is aangehouden voor een zedenmisdrijf in zijn woonplaats. De man wordt ervan verdacht een 28-jarige vrouw te hebben belaagd in de Laan van Osseveld.