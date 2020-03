Coronavirus steekt stokje voor groots afscheid dirigent in Apeldoorn: ‘Het is wat het is’

Maandagmiddag nog fotografeerden vertegenwoordigers van het Bachkoor Apeldoorn een groot bord bij de Grote Kerk in Apeldoorn. Met de aankondiging van een nieuwe datum – 22 mei - voor de uitvoering van de Matthäus Passion. Niet veel later wist dirigent Joop Schets, ook daar kan een streep door. ,,Het is wat het is”.

Hij had een mooi groots afscheid in zijn hoofd. De 68-jarige dirigent zou op 3 april voor het laatst – na 25 jaar – het Bachkoor Apeldoorn dirigeren met de uitvoering van de Matthäus Passion. Enkele weken geleden werd duidelijk dat dit in verband met het coronavirus niet door kon gaan. En nu valt ook de nieuwe datum weg. Natuurlijk vindt Schets dat jammer, maar, stelt hij nuchter vast, ,,als je ziet wat er allemaal in de wereld gebeurt, dan geeft het geen pas je hierover boos te maken. We mogen blij zijn dat we gezond zijn, net als onder kinderen en kleinkinderen”.

Virus dichtbij

Toch kwam het coronavirus bij Schets en zijn vrouw akelig dichtbij. Want bij de eerste uitvoering van de Junior Matthäus Passion in Arnhem, bleek de tenor, zonder dat hij het wist, besmet. ,,Hij besmette toen ook enkele leden van Toonkunst Arnhem. De koorleden van Toonkunst stonden dichterbij hem dan de leden van ons Bachkoor. Gelukkig maken ze het allemaal goed, maar mijn vrouw en ik zijn meteen nadat we dit hoorden in quarantaine gegaan”.

Uitvoering nog dit jaar?