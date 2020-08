Corrigerende tik van Apeldoornse politie na agressief en ‘levensgevaarlijk’ rijgedrag

Nieuwe verdachte (20) schietpar­tij Apeldoorn werd ook gezocht door Belgische politie

14:03 De politie heeft een 20-jarige man uit Apeldoorn opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de schietpartij aan het Markerichtersveld in Apeldoorn op 20 juli. Daarnaast werd de man gezocht door de Belgische politie en was hij bij de politie bekend als overlastgever in Apeldoorn.