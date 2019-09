‘Corrupte’ docent Politieacademie hoort 40 uur werkstraf tegen zich eisen

updateHeeft de 63-jarige docent van de Politieacademie uit Apeldoorn strafbare feiten gepleegd door zich via zijn bedrijf te bemoeien met de bouw van een studentenhotel? Over die vraag boog de Zutphense rechtbank zich de gehele dinsdagochtend. De officier van justitie vindt van wel en eist veertig uur werkstraf.

,,Ik ben dom geweest als ondernemer, maar ik heb niets gedaan wat niet kon.’’ De 63-jarige Hans W. is emotioneel in zijn slotwoord. Het is niet voor het eerst dat de inwoner van het Achterhoekse Zelhem breekt tijdens de zitting. In zijn hoedanigheid als ambtenaar heeft hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) een vergoeding van 100.000 euro gevraagd voor bemiddeling bij de bouw van een studentenhotel in Apeldoorn. Hij zelf ziet dat anders. ,,Het was een privé-project.’’

Rechercheschool

Het verhaal gaat terug naar de periode rond 2008. W. bezint zich op zijn toekomst. Wil hij de rest van zijn leven docent aan de academie blijven of gloort er iets anders aan de horizon? De verhuizing van de rechercheschool vanuit Zutphen naar Apeldoorn brengt hem op een idee. In de rechercheschool waren goedkope overnachtingsfaciliteiten geregeld. Bij de verhuizing naar Apeldoorn zou een dergelijke voorziening vervallen. Studenten zouden dan in commerciële hotels verblijven. W. denkt dat een nieuw te bouwen ‘politiehotel’ uitkomst kan bieden. Het zou zijn werkgever tonnen besparen.

Ontslag

W. is bereid om zijn baan als docent op te geven voor een rol als exploitant van het hotel, nadat hij de bouw hiervan als projectontwikkelaar had aangejaagd. Althans, dat was het idee. W. richt zijn eigen bedrijfje op, maar blijft wel werkzaam als docent op de academie. Over het plan voor het politiehotel licht hij zijn leidinggevenden in. W. maakt afspraken over de aanloopfase van het project. In die periode mag hij aanblijven als docent. Zodra de realisatiefase aanbreekt, moet hij ontslag nemen. Zo ver komt het nooit.

Gelre ziekenhuizen

De gemeente Apeldoorn is enthousiast over het hotelplan. ,,Zo kwam het op mijn pad.’’ Apeldoorn wil hier naast politiestudenten ook personeel van Gelre ziekenhuizen onderbrengen. Vanwege gedoe met de vergunningen, gaat er een streep door dit plan. De accommodatie voor het Gelre ziekenhuis, de zogenaamde ‘zusterflat’, komt wel van de grond. Bouwer hiervan is Jansen de Jong Bouw uit Hengelo, een bedrijf dat W. ‘via via’ kent. Voor het aandragen van deze opdracht, krijgt W. 10.000 euro van het bouwbedrijf. Dat is te weinig, vindt hij en W. dringt bij de toenmalige directie aan op een nabetaling.

Nabetaling

Het bouwbedrijf zou die nabetaling pas kunnen doen als het studentenhotel voor de Politieacademie er kon komen, stelt zijn advocaat Magrete van der Steeg. ,,Ik vertrouwde er volledig op dit dit goed zou komen’’, zegt W. hierover. Hoewel niets op schrift is vastgelegd, claimt hij later 100.000 euro als nabetaling. Als rond 2017 het idee voor een studentenhotel weer actueel wordt, neemt W. contact op met het nieuwe management van Jansen de Jong Bouw. Die schrikken zich een hoedje als W. refereert aan 100.000 euro die hij tegoed zou hebben, helemaal als ze zien dat W. aan de academie is verbonden. De zaak komt aan het rollen als het bouwbedrijf melding maakt bij het OM.

Informatie

De officier van justitie tilt zwaar aan de zaak. Zij benadrukt dat W. als medewerker van de academie toegang had tot informatie die relevant is voor de bouw en exploitatie van het hotel. ,,Vertrouwelijke informatie, die u kreeg via uw ambt.’’ Dat hij een blanco strafblad heeft en de zaak al sinds 2017 loopt, weegt ze mee in de eis, die uitkomt op een werkstraf van veertig uur. Zijn advocaat pleit voor vrijspraak. Zij zegt dat het handelen van W. geen relatie had met zijn aanstelling als ambtenaar.