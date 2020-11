Creatieveling in Apeldoorn opgelet: er komt een ton beschikbaar voor ‘verbindende cultuur’

update Colombia­nen cokemanege Nijeveen weten van niks: ‘Ik was gewoon kok’

18 november Verschillende Colombianen die opgepakt werden bij de vermeende mega-cocaïnewasserij in Nijeveen, zeggen niet te hebben geweten dat er drugs zouden worden ‘gewassen'. ,,Ik ben een gewone kok", zei G. tijdens het begin van het strafproces in de rechtbank in Amsterdam. Hun advocaten stellen dat de term ‘grootste cokewasserij ooit’ sterk overdreven is. Hoeveel cocaïne is gevonden?