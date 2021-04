Criminele vader en zoon uit Apeldoorn moeten de staat samen ruim 110.000 euro betalen

Regionale zorgsector bereidt zich voor op het zwartste scenario ‘dat hopelijk nooit werkelijk­heid wordt’

9 april Stel: alle ziekenhuizen liggen vol, de ambulancedienst is overbelast, de verpleeghuizen zijn overstroomd en huisartsen moeten doodzieke mensen weer naar huis sturen in plaats van naar het ziekenhuis. Het klinkt als het scenario van een rampenfilm. En toch bereiden de regionale partijen in de acute zorg zich momenteel voor op zo’n wat-als-situatie. ,,Je móét dit oefenen.”