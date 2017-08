Criminoloog voor bezit kinderporno voor de rechter

Nu half jaar geëist tegen fiscalist uit Beekbergen

13:49 Als het aan Justitie ligt gaat de Beekbergense fiscalist Erwin H. nogmaals voor zes maanden de cel in. Die eis klonk gisteren op de rechtbank in Zutphen, waar de eigenaar van het Apeldoornse Hofman Fiscaal Management terechtstond voor oplichting en valsheid in geschrifte.