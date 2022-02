Crisis aan de Winkewijert? Nee, clubicoon Van Veldhuizen weet dat het wel goedkomt met Columbia

Verreiker Eerbeek raakte in de berm voordat hij in het water terecht­kwam, bestuurder (24) ter plekke overleden

De verreiker die gisteravond in Eerbeek in het Apeldoorns Kanaal terechtkwam, is waarschijnlijk eerst in de berm geraakt. Daarna sloeg het voertuig over de kop het water in. Het ongeval vond plaats op de Apeldoornseweg ter hoogte van de waterzuivering.

12:10