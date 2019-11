Crowdfunding brengt 10.000 euro op voor Ons Huus in Beemte Broekland

Nieuwe megastal­len verbieden in Apeldoorn? Gemeente wil eerst onderzoek

6:31 Gaan ‘die verderfelijke megastallen’ in de ban in Apeldoorn? Daar wordt later nog een hartig woordje over gesproken in de gemeenteraad. Dat ‘grote stallen’ verderfelijk zouden zijn, daar willen veel partijen nog niet aan. Er was dan ook geen raadsmeerderheid te porren voor het verzoek van GroenLinks om zich uit te spreken tegen megastallen. Wethouder Jeroen Joon beloofde wel de komende tijd alle pro's en contra's van zulke stallen te onderzoeken.