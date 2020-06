Crowdfunding voor kringloopwinkel van Foenix in Apeldoorn loopt boven verwachting

Achter de schermen bij de GGD na drie maanden hoogspan­ning: ‘We zijn de chaos voorbij’

11:00 De coronagolf op de Veluwe was nog maar net over zijn hoogtepunt, toen de Vion-slachterij een besmettingshaard bleek. In het oog van de storm moest de GGD Noord- en Oost-Gelderland dealen met crises binnen de crisis, terwijl het volgende megaproject voor de deur stond: massaal testen en traceren. Corona vraagt het uiterste van de GGD. ,,Heerde drukte ons met de neus op de feiten. Zo van: het gebeurt echt en het gebeurt hier.”