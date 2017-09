CSV Apeldoorn klaar voor bekerduel tegen Willem II

Zijn jullie er klaar voor?

Poppe: ,,Zeker. Nadat we al snel de contacten hadden gelegd met de gemeente en de politie kwamen de voorbereidingen snel op gang. Al was het wel een enorme klus om alles rond te krijgen. Het draaiboek bestond bijvoorbeeld niet uit twee A4'tjes. Zoiets zijn wij als CSV natuurlijk niet gewend. Het is voor ons de eerste keer dat we zoiets organiseren. Bij zo'n wedstrijd komt er veel meer kijken. Denk aan de lichtinstallatie. Voor dit treffen moesten volgens de voorschriften van de KNVB LED-verlichting aanschaffen. Gelukkig hadden wij die plannen al langer, maar het is wel een behoorlijke investering."

Welke maatregelen zijn er genomen omtrent de veiligheid?

,,Het is verplicht dat er gecertificeerde beveiligers zijn, die de bevoegdheid hebben om te fouilleren als daar aanleiding voor is. Daarmee kunnen we risico's uitsluiten. Willem II heeft laten weten dat er zo'n 150 tot 200 supporters meekomen, dus het valt mee. Daardoor hoeven we ook geen extra tribune te plaatsen. Dat brengt overigens ook weer hoge kosten met zich mee. Verder hebben we clubs als Staphorst en Excelsior'31, die al ervaring hebben met dit soort wedstrijden, gevraagd om advies. We moeten dit alles een keer meemaken als CSV zijnde. Het is daarbij wel prettig dat we niet direct een topclub uit de eredivisie hebben geloot, want dan hadden we moeten uitwijken naar een andere locatie."

Hoeveel bezoekers worden er verwacht?