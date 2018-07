CU en PvdA: investeer in doorgaande fietsroutes in Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn begon ooit aan de aanleg van een netwerk met dergelijke fietsdoorstroomassen. De laatste jaren is dat teveel stilgevallen, constateren de twee partijen. In een tijd van bezuinigingen koos de politiek voor andere uitgaven. Nu er weer geld te besteden is, is het wat betreft PvdA en ChristenUnie tijd om het plan weer verder in uitvoering te brengen.

Concreet

Apeldoorn investeert wel in infrastructuur voor fietsers, bijvoorbeeld in regionale initiatieven als een snelfietsroute naar Deventer. Of in meer ruimte voor stallingen en het aanpassen van verkeerslichten zodat fietsers sneller groen krijgen als er regen aankomt. Wat betreft de twee genoemde partijen ontbreekt het echter aan concrete plannen om het fietsnetwerk binnen Apeldoorn duidelijk te verbeteren.

'Goede fietsdoorstroomroutes in de stad zorgen ervoor dat dat inwoners makkelijker en vaker de fiets pakken en de auto laten staan. En dat helpt tegen de fijnstofproblematiek en is bijvoorbeeld goed voor de verkeersveiligheid rond scholen', voeren Martine Berends (PvdA) en Erik Jan Aalbers (ChristenUnie) aan.

Geld