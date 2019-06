Culturele Plein Markt Apeldoorn: dit jaar veel dingen voor jongeren

Drie dagen lang optredens en exposities van amateurkunstgezelschappen uit Apeldoorn, in en rondom theater Orpheus. Op het ‘Festival Amateurkunst Apeldoorn’, presenteren 90 beeldende kunstenaars hun werk. Ruim vijftig muzikanten, gezelschappen en solisten krijgen de kans om zich in de schijnwerpers te zetten op vijf verschillende podia.

Bezoekers kunnen horen en zien wat er leeft in Apeldoorn op het gebied van kunst en cultuur en kunnen contact leggen als ze ook zelf actief willen worden. De Culturele Plein Markt zorgt voor verbinding. Het motto is: komt dat zien, moet je horen, dat wil je óók doen.

Jongeren

Voorzitter Geert Hoogeboom vertelt: ,,De doelstelling van de Culturele Plein Markt is bezoekers te laten zien hoe leuk en mooi kunst en cultuur is en we willen hen stimuleren ook zélf actief te worden. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep en om hen te bereiken werkt de CPM samen met onder andere Gigant, Stichting Particuliere Muziekdocenten Apeldoorn (SPM-A), de Apeldoornse Popschool en Tim Koldenhof Theaterproducties, waar veel jongeren les krijgen.’’

,,Dit jaar leggen we het accent op talentontwikkeling van jongeren, op street-art en stimuleren we cross-overs, verrassende samenwerkingsprojecten van artiesten met een verschillende achtergrond. Zo doen de finalisten van de hiphopwedtijd Passie Vrucht ‘s zaterdagmiddag al een waming up in de kleine zaal voor de grote finale ‘s avonds in Gigant.’’