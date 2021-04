Curieuze situatie rond wintercircus in Apeldoorn: plots vechten twee partijen om één vergunning

Video Wim Zomer kan zonder stress genieten van ‘zijn’ Wintercir­cus

25 december Burgemeester John Berends moest het doen met de op een na beste stoel. Want de beste stoel was maandag, uiteraard, voor Wim Zomer. De man die het Wintercircus Apeldoorn groot maakte genoot van de 25ste editie. ,,Toen ik hier zat dacht ik: ‘Dit wil ik weer’. Maar iets later herinnerde ik me ook hoeveel stress het organiseren van een circus met zich meebrengt. Dan is het lekker om vanaf een stoel te kunnen genieten.’’