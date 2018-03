Cursus Digisterker: 'Straks klik ik iets verkeerds aan'

De wereld digitaliseert in rap tempo. CODA Apeldoorn biedt digitale achterblijvers de cursus ‘Digisterker: online in contact met de overheid’ aan, om wegwijs te worden in de drukke internetwereld.

,,Eindelijk! Ik heb de openingstijden van het UWV gevonden,'' roept een Digisterk-cursist. De digitale wereld is niet voor iedereen gemakkelijk en dat terwijl steeds meer zaken via internet geregeld moeten worden. ,,Als je eenmaal achterligt in het digitale tijdperk, haal je dat niet gemakkelijk meer in,'' zegt vrijwillig-cursusleider Frans Gorter.

Vijf mensen volgen de gratis cursus Digisterker bij CODA in Apeldoorn. De cursus is bedoeld om mensen wegwijs te maken met computers en internet. Donderdagochtend bestond het cursusprogramma uit leren omgaan met DigiD. De zogeheten 'Digitale Identiteit', waar veel overheids- en zorgzaken online mee geregeld worden. Frans Gorter: ,,Veel bedrijven gaan er vanuit dat iedereen alles maar kan op het internet.''

Een van de cursisten is Giel Matz (55). Matz wil niet meer afhankelijk zijn van anderen. ,,Ik ben bang om een fout te maken, als ik bijvoorbeeld mijn belastingaangifte moet regelen op het internet. Straks klik ik iets verkeerds aan.'' Matz is nooit geïnteresseerd geweest in technische zaken. ,,Nu moet ik wel. Als ik naar al die jongeren kijk die alles kunnen met hun telefoon voel ik me rot. Waarom kunnen zij dat wel en ik niet?''

Mohamad Kassouma (42) komt uit Syrië en woont nu ruim drie jaar in Nederland. ,,Ik vind het vooral belangrijk dat ik mezelf kan redden. Daar horen deze internetzaken ook bij. Gelukkig ben ik heel leergierig. Verder ga ik ook graag naar activiteiten in de buurt en dat kun je allemaal het beste op internet vinden.''

De gemeente Apeldoorn heeft naar verschillende inwoners uitnodigingen gestuurd voor de cursus. Ook Matz en Kassouma zijn op deze manier bij CODA terechtgekomen.

Ton Ellenbroek is, net als Frans Gorter, ook vrijwilliger bij de Digisterk-cursus. ,,Ik wil graag mensen helpen om wegwijs te worden in het steeds veranderende digitale tijdperk. Ik merk aan de cursisten dat hun gevoel van eigenwaarde toeneemt als ze leren omgaan met zaken op het internet.'' Frans Gorter: ,,Ik heb respect voor iedereen die hier de cursus komt volgen. Het is toch een drempel waar mensen overheen moeten. Het is fantastisch als de cursisten leren hoe ze bepaalde zaken zelf kunnen regelen.''