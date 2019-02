Cursus: Vaders vlechten met verve het haar van hun dochters in Apeldoorn

videoAls er steeds meer (gescheiden) vaders zijn die voor hun kinderen zorgen, de juf kan zien dat papa dochterlief naar school heeft gebracht en niet mama. Of wanneer moeders in de kappersstoel verzuchten dat hun man er niks van kan, qua vlechten... Dan is er een wereld te winnen. Zo kwam onderneemster Reneé van der Heide op het idee van een cursus vlechten voor vaders. Deelname op eigen risico.

Eigenlijk zou de vader van Mila (5) net zo voorzichtig haar haren moeten vlechten, als hij bietjes inlegt in huisgerookte zalm, die hij daarna licht afbrandt. Maar het is de eerste keer dat de chef-kok zijn dochter een visgraatstaart geeft. ‘Auw’, roept Mila, als haar vader de visgraat losmaakt zodat kapster Silvia een echte Elsa-vlecht voor haar kan maken.

Soms laten de meisjes een traantje als papa iets te ruw te werk gaat. Wat moet je ook met dat blonde meisjeshaar tussen je vingers. Een enkel kind dat de bui al zag hangen, laat zelfs verstek gaan en in haar plaats mama als lijdend voorwerp in de stoel plaatsnemen.

35 deelnemers

In totaal meldden zich al 35 mannen aan, om net als de vader van Mila te leren hoe ze het haar van hun dochters moeten vlechten. En dan niet alleen links over midden, rechts over midden, enzovoorts - maar vlechten in alle vormen en maten.

Vijf mannen zijn al een uur in Kapsalon Renée aan het zwoegen op het vlechten van een staart. Simpel werk voor wie het gewend is, of wie wel eens oefent met touw. Linkerstreng over de middelste streng, rechter over de middelste, en dan aan het eind een elastiekje. Klaar is Kees. Maar het vlechten van het haar van Vajen, Lynn, Mila en Lauren blijkt heel wat ingewikkelder.

Gescheiden mannen

,,In de kapsalon horen we vaak over gescheiden ouders, en vrouwen die werken en dat de man de kinderen naar school brengt.. en we hoorden ook klachten van moeders, en hoorden van juffen dat ze aan het rechtopstaande staartje konden zien dat vader de kinderen heeft gedaan. Zo is het idee voor deze cursus ontstaan”, vertelt cursusleider Silvia Kerssen.

Volledig scherm Workshop vlechten voor mannen bij Kapsalon Renee. Jeroen Uit den Bogaard vlecht het haar van dochterje Vajen. © Maarten Sprangh

Renée van der Heide (eigenares van de kapsalon Kapsalon Renée) besloot daarop om vaders uit te nodigen op twee speciale haarinvlechtavonden. Een schot in de roos, zo bleek. Tot haar verbazing meldden zich niet tien, maar meer dan dertig mannen aan.

Een van hen is Jeroen Uit den Bogaard, de vader van Vajen (3). Van der Heide geeft hem instructies: ,,Het hoofdje naar voren en dan al het haar bij elkaar pakken.’’ Gehoorzaam buigt Vajen haar hoofd naar voren en wacht gespannen af wat haar vader nu gaat doen.

Lynn (5) durfde het niet aan om door haar vader te worden ingevlochten, en logeert vandaag bij haar grootouders. Nu zit haar moeder Jody (31) op de kappersstoel, terwijl haar man aan een dubbele vlecht begint. ,,Eindelijk wat anders dan die eeuwige haarband’’, roept die enthousiast met een bos haar in elke hand, totdat Kerssen hem verder helpt.

Zonder problemen

Vlechten is misschien ingewikkeld, toch vinden de mannen het zonder uitzondering leuk om voor de verandering het haar van hun dochters te doen. Naarmate de avond vordert en er bier in plaats van koffie wordt geserveerd, gaat het vlechten een stuk gemakkelijker. ,,Ik ben verbaasd dat het nu al zo goed gaat’’, roept Silvia enthousiast. De mannen kunnen volgens haar na deze avond het haar van hun echtgenotes of dochters zonder problemen invlechten, zonder hun toevlucht te hoeven nemen tot elastiekjes en haarbanden.