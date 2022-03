Cybercrimineel uit Vaassen alsnog aangehouden na oplichterstruc in 2019

Lokale omroep in Voorst tóch gered: ‘De vlag kan weer uit’

Het was even spannend voor voorzitter Harry Peters, maar de Lokale Omroep Voorst raakt haar zendvergunning toch niet kwijt. Dat heeft de gemeenteraad van Voorst maandagavond besloten. Eerder was het gemeentebestuur van mening dat de zender niet alle bevolkingsgroepen in de gemeente vertegenwoordigt. Na nieuwe informatie is dat voorstel toch heroverwogen.

