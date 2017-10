D66 Apeldoorn: Is de luchtkwaliteit in scholen al verbeterd?

De luchtkwaliteit op veel scholen in Apeldoorn laat te wensen over, constateerde de gemeente Apeldoorn in haar Kadernota Onderwijshuisvesting 2015. Het ging om een stuk of twintig oudere scholen, die gebouwd zijn tussen 1970 en 1978. Daarvan is bekend dat de luchtkwaliteit in de lokalen benauwd is. 80 procent van de lokalen in oudere scholen heeft een slechte luchtkwaliteit.