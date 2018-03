D66 hoopt op winst maar wordt verliezer in Apeldoorn

Zo optimistisch hij 's middags nog is, zo berustend is hij vroeg in de nacht: Het D66 van lijsttrekker Maarten van Vierssen daalt van zeven naar vier zetels in Apeldoorn, als de voorlopige uitslagen correct blijken.

Kort na zeven uur wandelt D66-lijsttrekker Maarten van Vierssen het stembureau in het Stadhuis binnen. 's Avonds pas... ,,Achteraf bedacht ik me dat ik vanochtend in alle vroegte had moeten gaan'', zegt hij met een glimlach. ,,Dan had ik zeker geweten dat wij op dat moment in de tussenstanden de grootste zouden zijn...''

Dat blijkt best een dingetje voor zijn partij. Bij de vorige verkiezingen leverde D66 onder zijn voorganger Olaf Prinsen een huzarenstukje door zeven zetels te winnen. Sindsdien is D66 de grootste partij in Apeldoorn. Of dat zo blijft? Het zal het pas ruim na middernacht weten, beseft hij. Hij hoopt, zegt Van Vierssen, dat de kiezer waardering zal uitspreken voor alle werk dat de afgelopen jaren is verzet om de gemeente Apeldoorn weer gezond te maken. ,,Een mooie beloning zou zijn als we door mogen en mooie dingen kunnen gaan doen.'' Want daar is het de afgelopen jaren helaas te weinig van gekomen, zegt hij. Apeldoorn moest nu eenmaal een tekort van 200 miljoen euro op het grondbedrijf oplossen. Hij hoopt het aantal van zeven zetels nog te kunnen uitbouwen, zegt hij strijdvaardig.

CDA

Zoals ook een andere collegepartij - het CDA - stiekem aan winst denkt. Meer dan de vijf tot dusver dus. Campagneleider Peter Buijserd is tevreden over de actieve campagnes van zijn kandidaten. Nu nog afwachten of de kiezer zijn waardering uitspreekt. ,,Lokaler dan wij kan eigenlijk niet, maar mensen zien ons toch als een landelijke partij. Afwachten hoe dat deze keer uitpakt.''

Burgemeester John Berends komt tegen half elf binnen, als 16,7 procent van de stemmen geteld zijn. Altijd spannend, zo'n avond, bekent hij. Hij heeft de landelijke berichten gevolgd maar lokaal weet hij nog niets. ,,Heel interessant natuurlijk, of de opmars van de lokale partijen doorzet'', mijmert hij. ,,Mooi toch, dat eens per vier jaar de thermometer er écht in gaat! En de kiezer heeft altijd gelijk.''

Verliezer

Als hij om kwart over twee 's nachts het Stadhuis verlaat voelt Van Vierssen zich vooral verliezer. Is de rol van D66 echter helemaal uitgespeeld door het nieuwe oordeel van de kiezer? Dat kan Van Vierssen zich niet voorstellen. Donderdagavond zullen de partijen zich nader uitspreken in een 'duidingsdebat'.

Dat voor Johan Kruithof de laatste weken als wethouder zijn geslagen, zoveel is wel duidelijk. De PvdA-politicus had graag nog een paar jaar doorgegaan. Dat heeft de kiezer hem niet gegund, want de PvdA wordt gehalveerd van vier naar twee zetels. Dat voelt slecht, bekent hij vlak voor hij vertrekt. Dat de uitslag niet goed zou worden was wel verwacht. Een halvering, dat verdient zijn partij echter niet vindt hij.

SP

Sunita Biharie neemt met de SP de twee verloren socialistische zetels graag over. Haar partij keert terug in de raad. Toch zint de ontwikkeling haar niet helemaal want de gehoopte slag naar links ziet ze niet. Ze vreest zelfs dat het er een stuk rechtser op wordt.