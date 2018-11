D66 trekt plan voor verhuiscoach in Apeldoorn terug

Gemist? Copyright­schen­ding door Walibi en penalty­soap ten einde

10:00 Nintendo-personages Super Mario, Luigi en Ash Ketchum waren aanwezig tijdens de Fright Nights in Walibi om bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. Nu moet het pretpark vrezen voor juridische stappen vanwege copyrightschending. Het pretpark is zich van geen kwaad bewust. Dit was één van de meest opmerkelijke verhalen van afgelopen week. Een overzicht van nog meer verhalen die het teruglezen waard zijn: