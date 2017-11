D66 wil vaart maken met schone lucht in Apeldoorns klaslokaal

De luchtkwaliteit in de lokalen van Apeldoornse basisscholen moet in 2020 overal voldoende zijn. Dat vindt coalitiepartij D66.

,,Het moeten openzetten van ramen om te voldoen aan de normen voor een gezonde luchtkwaliteit voor kinderen is toch niet meer uit te leggen in deze moderne tijd'', zegt raadslid Dennis Russchen. Zijn partij heeft schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders in de pen zitten.

D66 zette het probleem van de luchtkwaliteit in schoolklassen in 2012 op de kaart. Recent vroeg de partij aan het college hoe het er nu voorstaat. Daaruit blijkt dat vier scholen over twee jaar nog steeds een matig rapportcijfer zullen scoren. Deze worden volgens planning pas in de periode 2020-2023 aangepakt. De Tweede Stee (Loenen), De Wegwijzer, Spitsbergen en de Willem van Oranjeschool (alle drie in Apeldoorn) zijn de scholen met een zogenoemde D-classificatie (matig). Een vijfde school, De Dalk, scoort een 'acceptabel'. Dat is een stap onder de voldoende die D66 als minimaal wenselijk ziet. Leerlingen hebben volgens de directeuren van deze scholen geen of nauwelijks last van de matige luchtkwaliteit, mede omdat de ramen worden opengezet.

Toezegging

Sinds 2012 heeft de gemeente Apeldoorn bij elf basisscholen maatregelen getroffen, of staan deze op de planning, om de ventilatie in de klassen te verbeteren. Russchen vindt dat het college eerdere beloftes niet geheel nakomt. ,,Het probleem van de slechte luchtkwaliteit is in 2020 bij de vijf scholen immers nog niet opgelost, terwijl het college niet bij de raad is teruggekomen met het verzoek om meer geld om het probleem toch tijdig aan te kunnen pakken'', aldus Russchen. ,,Het college heeft eerder toegezegd dat het probleem zou worden opgepakt in de Uitvoeringsagenda Onderwijshuisvesting van 2017, maar is deze toezegging niet nagekomen.''

Hij vervolgt: ,,We willen vooral weten wat de wethouder nodig heeft om het probleem tóch tijdig, uiterlijk 2020, aan te pakken'', zegt Russchen. ,,Een goede installatie verdient de voorkeur boven open ramen. Zeker in de winter wanneer het buiten erg koud kan zijn.''